Hessenstagspaar wirbt im Landtag für einen Besuch in Korbach

Hofheim (dpa/lhe) - Ein vierjähriger Junge ist nach einem mutmaßlichen Badeunfall in der Rhein-Main-Therme in Hofheim (Kreis Main-Taunus-Kreis) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fand ein Badegast das Kind am Sonntag leblos im (...)