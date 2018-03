Hessentag 2022 wird in Haiger im Drei-Länder-Eck gefeiert

Roboter Pepper winkt am Rande der Bekanntgabe der Hessentagsstadt 2022. Foto: Arne Dedert

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das mittelhessische Haiger wird den Hessentag im Jahr 2022 ausrichten. «Die «Stadt im Grünen» am Drei-Länder-Eck zwischen Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bringt alle Voraussetzungen mit, um eine attraktive Gastgeberin für das Landesfest zu sein», teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in Wiesbaden mit.