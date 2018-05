Hessentag-Halbzeit: Veranstalter mit Besucherzahl zufrieden

Vor allem das gute Wetter ziehe viele Gäste auf das Landesfest. «Es gibt aber einige Besucher, denen die Wärme zu schaffen macht», erklärte Buchloh. Das hessische Gesundheitsministerium rief dazu auf, an Hitzeschutz zu denken und viel Wasser zu trinken.

Der Hessentag, der noch bis zum 3. Juni dauert, ist laut den Veranstaltern zwar gut besucht, aber selten ausverkauft: Nur für vier von 17 Veranstaltungen wurden bisher alle Tickets verkauft. Der nächste Höhepunkt am Mittwoch sind die Bands «Mando Diao» und «Kaiser Chiefs» (20 Uhr) in der Continental-Arena.

Verkehrsprobleme in der Kleinstadt traten laut Buchloh nur vereinzelt auf: «Beim Öffentlichen Nahverkehr gab es anfangs Schwierigkeiten, aber nun läuft es aus unserer Sicht sehr gut», sagt er. Beim Auftakt am Freitag waren Bahnen wegen einer Sperrung in Mittel- und Südhessen nicht gefahren, andere Züge waren überfüllt.