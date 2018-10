Hessentag in Bad Hersfeld: Rea Garvey singt zum Abschluss

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Rea Garvey gibt ein Konzert beim Hessentag 2019 in Bad Hersfeld. Der irische Sänger und Liedermacher tritt mit seiner Band zum Abschluss des zehntägigen Landesfestes am 16. Juni auf der Freilichtbühne im Jahnpark auf, wie die Stadt am Montag mitteilte.