Hessentag von Unwetter verschont: Andernorts Starkregen

Korbach/Limburg (dpa/lhe) - Trotz einer Unwetterwarnung und vorübergehend unterbrochener Veranstaltungen hat es am Dienstagabend Entwarnung für den Hessentag in Korbach (Kreis Waldeck-Frankenberg) gegeben. «Das Riesenrad dreht sich wieder», sagte Karl-Helmut Tepel, der Hessentagsbeauftragte der Korbacher Stadtverwaltung. «Die Lage hat sich wieder entspannt.» Es gab allerdings Starkregen und Gewitter in Mittel- und Nordhessen.