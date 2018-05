Hessentagspaar lädt im Landtag nach Korbach ein

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zur Plenarsitzung im hessischen Landtag hat das Hessentagspaar für das Landesfest in Korbach geworben. «Die Korbacher sind bekannt dafür, dass sie gut feiern können», sagte Lukas Goos am Dienstag. «Wir freuen uns, dass es bald losgeht», ergänzte Lisa-Marie Fritzsche. Das Paar aus der nordhessischen Hansestadt repräsentiert traditionell als Goldmarie und Hansekaufmann einen Höhepunkt in der Geschichte Korbachs. Vom 25. Mai bis zum 3. Juni steht der Hessentag unter dem Motto «Sympathisch. Bunt. Goldrichtig!».