Hessische AfD durchleuchtet Kandidaten vor Neuaufnahme

«Vor jeder Neuaufnahme durchleuchten wir die Kandidaten», erklärte der 66-Jährige. Eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle recherchiere im Internet, ob es etwa in sozialen Medien fragwürdige Kommentare gebe. Auch eine NPD-Mitgliedschaft sei ein Ausschlusskriterium. «Wir sind da wirklich sehr streng. Aber es ist natürlich auch so, dass wir das in der Anfangsphase der AfD nicht gemacht haben», schränkte Rahn ein. «Das heißt, wir haben in der Partei durchaus den einen oder anderen, den wir gerne loswerden würden.»

Wenige Wochen vor der Landtagswahl am 28. Oktober rangiert die AfD in Umfragen bei 11 bis 14 Prozent.