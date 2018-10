Hessische CDU: Abschneiden der CSU ist enttäuschend

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens CDU reagiert ernüchtert auf den Absturz der CSU bei der Landtagswahl in Bayern. «Das Ergebnis für die CSU ist enttäuschend, auch wenn sie mit Abstand die stärkste Partei bei dieser Landtagswahl geworden ist», sagte der Vorsitzende der hessischen CDU-Landtagsfraktion, Michael Boddenberg, am Sonntag in Wiesbaden. Mit Blick auf die Landtagswahl in Hessen in zwei Wochen erklärte er, man werde den Menschen deutlich machen, «dass es jetzt allein um Hessen geht».