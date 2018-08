Hessische FDP stellt Wahlkampfkampagne vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Wahlkampf nimmt weiter Fahrt auf. Die FDP stellt heute in Wiesbaden ihre Kampagne für den Landtagswahlkampf vor. Präsentiert wird die Aktion vom Spitzenkandidat der hessischen Liberalen, René Rock, sowie dem Landesvorsitzenden Stefan Ruppert und Generalsekretärin Bettina Stark-Watzinger. Die Landtagswahl ist in Hessen am 28. Oktober. Bei den jüngsten Umfragen rangierte die FDP bei sieben Prozent der Stimmen. Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2013 hatte die Partei mit 5,0 Prozent knapp den Einzug ins Wiesbadener Parlament geschafft.