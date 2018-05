Hessische Gesundheitswirtschaft beschäftigt mehr Menschen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die in Hessen besonders wichtige Gesundheitswirtschaft beschäftigt immer mehr Menschen. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Erwerbstätigen in der Branche um 2,5 Prozent auf 459 600, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Auch mit der Wirtschaftsleistung ging es aufwärts: Die Bruttowertschöpfung, der Wert aller produzierten Waren und Dienstleistungen, kletterte im Vergleich zum Vorjahr preisbereinigt um 1,8 Prozent auf gut 27 Milliarden Euro. Das Plus war indes kleiner als im Bundesschnitt.