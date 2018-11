Hessische Händler rechnen mit starkem Weihnachtsgeschäft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einem späten, aber umsatzstarken Weihnachtsgeschäft rechnet der hessische Handel in diesem Jahr. Die Erlöse sollten im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro steigen, wie der Präsident des Handelsverbandes Hessen, Jochen Ruths, am Montag in Frankfurt erläuterte. «Das aktuelle Konjunkturklima, sinkende Arbeitslosenzahlen, eine gute Binnennachfrage und ein starkes Rhein-Main-Gebiet sorgen 2018 für ein ordentliches Wachstum», sagte er laut Mitteilung.