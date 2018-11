Hessische Linke stellen sich neu auf

Gießen (dpa/lhe) - Mit einem positiven Rückblick der hessischen Linken-Chefin Heidemarie Scheuch-Paschkewitz auf die Landtagswahl hat am Samstag der Parteitag des Landesverbands begonnen. Neun statt sechs Abgeordnete und 20 000 Stimmen mehr als bei der Wahl 2013 – das sei «schon ganz ordentlich», sagte sie in Gießen. Auf dem zweitägigen Parteitag will sich die Partei neu aufstellen.