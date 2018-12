Hessische Oma prägt Humor von Schauspieler Olli Dittrich

Das Besondere an der Sendung sei, dass alles frei erfunden oder auch wahr sein könnte, sagte Dittrich dem hr. Grundsätzlich gelte für den Schauspieler: «Wenn ich eine Rolle spiele, dann zu hundert Prozent.» Schlüpfe er in eine Figur, so sei der Olli weg, verrät er dem hr weiter. «Den gibt‘s nicht, der ist nicht da. Wenn ich in die Maske gehe, ist das wie ein Tunnel, und dann verwandel ich mich. Und wenn ich dann verwandelt bin, bin ich wirklich jemand anderer.»