Hessische Parteien schauen auf Bayern-Wahl

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Parteien schauen heute gespannt auf die Landtagswahl in Bayern. Das Ergebnis könnte ein Fingerzeig für die Abstimmung in Hessen in zwei Wochen sein. Um 18.00 Uhr schließen die Wahllokale im Nachbarbundesland, dann werden erste Hochrechnungen erwartet. Einige Parteien im hessischen Landtag wollen sich im Laufe des Abends zur Wahl in Bayern äußern.