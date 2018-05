Hessische SPD in Trauer um Manfred Schaub

Manfred Schaub (SPD) auf dem SPD-Landesparteitag 2015 in Kassel. Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Manfred Schaub (SPD) auf dem SPD-Landesparteitag 2015 in Kassel. Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische SPD trauert um ihren stellvertretenden Landesvorsitzenden Manfred Schaub. Wie ein Sprecher der SPD-Landtagsfraktion mitteilte, starb Schaub unerwartet am Sonntag im Alter von 60 Jahren. Nach Informationen des Nachrichtenportals hessenschau.de erlag Schaub einem Herzinfarkt. «Diese traurige Nachricht macht uns fassungslos. Wir verlieren einen guten Freund, der mitten aus dem Leben gerissen worden ist», sagte SPD-Fraktions- und Landesvorsitzender Thorsten Schäfer-Gümbel am Montag in Wiesbaden.