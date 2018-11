Hessische SPD will Rolle der Oppositionsführerin übernehmen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische SPD hat angekündigt, erneut in die Opposition zu gehen. Er sehe keine Möglichkeit mehr, eine Reformregierung zu bilden, erklärte SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel am Freitag in Wiesbaden. Damit ist ein rechnerisch mögliches Ampelbündnis mit Grünen und FDP nach der Landtagswahl vom 28. Oktober vom Tisch.