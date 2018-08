Hessischer Asylkonvent berät über Zusammenarbeit mit Bund

Am Asylkonvent nehmen neben Regierung und Fraktionen des Landtags mehr als 50 Experten teil. Sie arbeiten an der Aufgabe, wie Flüchtlinge mit Bleibeperspektive in die Gesellschaft integriert werden können. Zu den Themen zählen Arbeitsmarkt, Gesundheit, Wohnen, Bildung und Sicherheit. Das Gremium gibt es seit knapp drei Jahren.