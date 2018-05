Hessischer Extrem-Fahrradfahrer stirbt in Mexiko

Mexiko-Stadt (dpa) - Ein hessischer Extrem-Radfahrer ist nach Angaben örtlicher Behörden in Mexiko offenbar tödlich verunglückt. Die Leiche des Mannes aus Freigericht (Main-Kinzig-Kreis) sei zusammen mit der Leiche eines polnischen Radfahrers an einem Hang nahe San Cristóbal de las Casas entdeckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft von Chiapas am Freitag (Ortszeit) mit. Eines der Opfer sei als ein polnischer Radfahrer identifiziert worden, der gemeinsam mit einem Deutschen seit zwei Wochen als vermisst galt. Die zweite geborgene Leiche passe zur Beschreibung des Deutschen. Die Leichen seien auf Kilometer 158 der Landstraße nach Ocosingo geborgen worden.