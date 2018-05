Hessischer Fußball-Verband mit Aktionstag zur Organspende

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Hessische Fußball-Verband (HFV) will die Organspende unterstützen. Aus diesem Grund veranstaltet der HFV am kommenden Wochenende gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium in allen Amateurligen Hessens einen entsprechenden Aktionstag. Das teilte der Verband am Mittwoch in Frankfurt mit. Etwa 100 Vereine nehmen daran teil.