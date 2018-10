Hessischer Höhlenlöwe im Museum Wiesbaden: «Eiszeit-Safari»

Das Konzept und die Tierrekonstruktionen der Schau sind von den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim entwickelt worden und gehen von dort aus auf Wanderschaft. Ergänzt werde die Schau mit eigenen Präparaten aus der naturhistorischen Sammlung, teilte das Museum mit.

Eiszeit-Menschen hätten an vielen Orten in Hessen ihre Spuren hinterlassen: Sie jagten Wildpferde im Rhein-Main-Gebiet, badeten in den heißen Quellen von Wiesbaden oder zeichneten im Mittelrheintal tausende von Tieren und Menschen auf Schiefertafeln. Die Ausstellung «Eiszeit-Safari» wird bis 21. April 2019 zu sehen sein.