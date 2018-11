Hessischer Kulturpreis wird am Freitag vergeben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Hessische Kulturpreis, mit 45 000 Euro der höchstdotierte Kulturpreis Deutschlands, wird an diesem Freitag in Frankfurt an drei Journalisten vergeben. Die Wissenschaftsredakteurin Regina Oehler vom Hessischen Rundfunk (HR) erhält die Auszeichnung zusammen mit Andreas Platthaus, Ressortchef Literatur der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (FAZ) und der politischen FAZ-Korrespondentin Heike Schmoll. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier ehrt die Preisträger in der Frankfurter Goethe-Universität. Alle drei Preisträger seien «hervorragende Journalisten, die seit Jahren mit ihren Beiträgen zur Wissensvermittlung und kulturellen Bildung beitragen», hieß es in der Begründung für die Preisvergabe.