Hessischer Landtag: Solidarität für Ryanair-Streikteilnehmer

Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Kaya Kinkel, erklärte, Streik sei ein legitimes Mittel im Rahmen der Tarifautonomie und ein gutes Recht der Mitarbeiter. «Das muss jeder Arbeitgeber respektieren, der in Deutschland tätig ist.» In einem gemeinsamen Antrag mit der CDU heißt es zwar, man greife nicht in Tarifauseinandersetzungen ein. Es wird jedoch betont, dass für die Tarifautonomie ernsthafte Verhandlungen der Parteien wichtig seien.

An einem 24-Stunden-Streik hatten sich diesen Mittwoch Piloten und Flugbegleiter von Ryanair an vielen Standorten beteiligt. Beide Berufsgruppen fordern höhere Gehälter und neu strukturierte Arbeitsverhältnisse, etwa planbare Einsatzzeiten. Gewerkschaften haben für den 28. September zu Arbeitsniederlegungen in Spanien, Italien, Portugal, Belgien und den Niederlanden aufgerufen.