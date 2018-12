Hessischer Landtag wird moderner und digitaler

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Landtag hat am Mittwoch seine Geschäftsordnung geändert. Mit den Stimmen sämtlicher Fraktionen wurde ein Antrag beschlossen, der zahlreiche Änderungen vorsieht. So soll es in Zukunft möglich sein, parlamentarische Initiativen und Drucksachen elektronisch einzureichen und zu verteilen. Zudem ist es den Rednern während der Aktuellen Stunden erlaubt, bei entsprechender Redezeit mehrfach das Wort zu ergreifen.