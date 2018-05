Hessischer See fällt bei EU-Badetest durch

Eine Frau sitzt am Ufer des Werratalsees in Eschwege (Hessen) bei Frühlingswetter auf einer Bank. Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Eschwege (dpa/lhe) - Ein Badeverbot am nordhessischen Werratalsee verärgert die Stadt Eschwege. Die Badestelle am Südufer hat von der EU als einziges Gewässer in Hessen das Urteil «mangelhaft» bekommen. «Ich muss nun den Bürgern erklären, dass es aktuell keine Beanstandung an der Wasserqualität gibt, aber ich von der EU gezwungen werde, ein Badeverbot zu verhängen», sagte Bürgermeister Alexander Heppe (CDU).