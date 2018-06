Hessischer Verlagspreis 2018 geht an Rotopol

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Kasseler Rotopol-Verlag für grafisches Erzählen erhält den neu geschaffenen hessischen Verlagspreis 2018. Dies teilte das Kulturministerium am Donnerstag in Wiesbaden mit. «Rotopol verbindet Verlegerisches, Künstlerisches und Marketing in gekonnter Weise», heißt es in der Jury-Begründung. Mit seiner Ausrichtung zwischen Comic und Illustration habe der Verlag eine außerordentlich klare Vorstellung vom eigenen Tun. «Seine Titel sind eine Liebeserklärung an das, was die Künste und die Buchbranche können.»