Hessischer Zukunftspreis für Turnerschaft Klein-Krotzenburg

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Turnerschaft Klein-Krotzenburg ist auf der Olympischen Ballnacht in Wiesbaden mit dem Zukunftspreis des hessischen Sports geehrt worden. Für das Projekt «Gib uns Dein Talent!» erhielt der Gewinner aus knapp 70 Bewerbungen am Samstagabend den Hauptpreis in Höhe von 10 000 Euro. Die zum 14. Mal vom Landessportsportbund und Lotto Hessen vergebene Auszeichnung ist mit insgesamt 50 000 Euro einer der höchstdotierten Preise dieser Art in Deutschland. Mit dem in vier Teilbereiche untergliederten Siegerprojekt sollen junge Menschen für das Ehrenamt begeistert werden.