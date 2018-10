Hilfe bei Schulproblemen: Land fördert Familienklassen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen unterstützt künftig Grundschulen im Land bei der Einrichtung so genannter Familienklassen, um Kinder mit Schulproblemen gezielt zu fördern. Bei dem Konzept begleiten die Eltern ihre Söhne oder Töchter über mehrere Monate hinweg einmal die Woche zum Unterricht. Die Erfahrungen im Lahn-Dill-Kreis mit Familienklassen seien sehr positiv, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Montag in Wiesbaden. Daher unterstütze das Land künftig alle Kommunen, die das Modell in ihren Schulen einführen wollen, unter anderem mit 10 000 Euro pro Klasse.