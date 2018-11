Hilflosen Mann in eiskalter Nidda ignoriert: Prozess

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er einen hilflosen Mann in der eiskalten Nidda seinem Schicksal überlassen haben soll, hat sich heute ein Angeklagter vor dem Amtsgericht Frankfurt zu verantworten. Dem 25-Jährigen wird unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft sah der Spaziergänger im Januar vergangenen Jahres vom Ufer aus den nach Hilfe rufenden und im eiskalten Wasser treibenden 50-Jährigen. Statt Hilfe zu holen, soll der Angeklagte verschwunden und erst eine Stunde später wieder zurückgekommen sein. Zu diesem Zeitpunkt trieb bereits die Leiche im Fluss. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.