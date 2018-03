Hilfsorganisationen und Feuerwehr suchen Mitarbeiter

Fulda (dpa/lhe) - Die Retter schlagen Alarm: Hilfsorganisationen und der freiwilligen Feuerwehr fehlen in Deutschland Mitarbeiter und Ehrenamtliche. Absehbar seien bundesweit 1100 Stellen vakant, teilte die Johanniter-Unfall-Hilfe am Montag am Rande einer Pressekonferenz in Fulda zur europäischen Rettungs-Leitmesse Rettmobil (16. bis 18. Mai) mit. Händeringend gesucht würden nicht nur Sanitäter, sondern auch Altenpfleger und Erzieher für Kindertagesstätten. Die Johanniter sind nach dem Deutschen Roten Kreuz mit 20 000 hauptamtlichen und mehr als 35 000 ehrenamtlichen Aktiven nach eigenen Angaben die zweitgrößte Hilfsorganisation in Deutschland.