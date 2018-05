Hinkel präsentiert Star-Ensemble zum Probenauftakt

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Neu-Intendant und Wedel-Nachfolger Joern Hinkel hat sein Star-Aufgebot für die diesjährigen Bad Hersfelder Festspielen präsentiert. Zum Probenauftakt sagte er am Donnerstag: «Andere Festspiele werben mit einem Star. Über Bad Hersfeld leuchtet gleich ein ganzer Sternenhimmel.» Zur Leseprobe versammelten sich unter anderen Nina Petri, Anouschka Renzi, Claude-Oliver Rudolph, Christian Nickel, Martin Semmelrogge, Andreas Schmidt-Schaller und Horst Janson. Zum Auftakt der 68. Festspielsaison inszeniert Regisseur Robert Schuster am 6. Juli den Ibsen-Klassiker «Peer Gynt». Hinkel versprach ein «außergewöhnliches und opulentes Theater-Erlebnis». Es ist die erste Saison ohne Intendant Dieter Wedel, der den Festspielen in den Vorjahren seinen Stempel aufgedrückt und für einen Zuschauerrekord gesorgt hatte.