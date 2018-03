Hinkel zum Intendanten aufgestiegen

Für Hinkel, den 47-jährigen Berliner, ist es nun die größte Herausforderung seiner Karriere, die zuletzt viele Jahre mit dem Namen Wedel verbunden war. Hinkel war schon als Schauspieler tätig, drehte Kurz- und Dokumentarfilme und inszenierte zahlreiche Opern und Theaterstücke - darunter auch zwei Stücke in Bad Hersfeld («Sommernachtsträumereien» und «Krabat»).

Bad Hersfelds Bürgermeister Thomas Fehling sagte, Hinkel habe in den vergangenen Jahren bereits «hervorragende Arbeit» geleistet. «Wir sind sicher, dass wir mit ihm ein hohes Maß an Kontinuität auf dem erfolgreichen Weg der Festspiele erreichen werden.» Hinkel sei zudem voll in die festspielrelevanten Vorbereitungen zum Hessentag 2019 eingebunden. Die Festspiele 2018 werden am 6. Juli mit dem Stück «Peer Gynt» von Henrik Ibsen eröffnet.

Wedel war zurückgetreten, nachdem mehrere Schauspielerinnen seit Jahresbeginn schwere Anschuldigungen gegen ihn erhoben hatten. Sie reichen von Schikane und Machtmissbrauch bis hin zu sexuellen Übergriffen und Vergewaltigung. Das alles soll viele Jahre zurückliegen. Wedel hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt.