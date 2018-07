Hinweise auf Betrugsfälle im Gesundheitswesen gestiegen

Bad Homburg (dpa/lhe) - Die AOK Hessen hat in den vergangenen zwei Jahren deutlich mehr Hinweisen auf Betrug im Gesundheitswesen nachgehen müssen. 2016 und 2017 seien insgesamt 840 Hinweise zu möglichem Fehlverhalten eingegangen, rund 25 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte die AOK Hessen am Montag in ihrem Zweijahresbericht mit. Nicht erbrachte Leistungen, Rezeptfälschungen und Doppelabrechnungen gehören dabei zu den häufigsten Fällen. 65 Mal wurde zum Beispiel ein teures Wachstumshormon-Präparat an Sportler verschrieben, das eigentlich für Kinder ist. Insgesamt konnten in den vergangenen zwei Jahren so 3,3 Millionen Euro zurückgeführt werden.