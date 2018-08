Hinz fordert Dieselnachrüstung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) dringt auf eine technische Nachrüstung von Dieselfahrzeugen. Wenige Wochen vor der Gerichtsverhandlung über ein mögliches Dieselfahrverbot in Hessen forderte Hinz Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in einem der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorliegenden Brief nachdrücklich auf, diese Hardware-Nachrüstung bei den Fahrzeugherstellern einzufordern. Die Länder seien auf ein entschlossenes Handeln des Bundes angewiesen.