Hinz hebt Rolle der Landwirtschaftlichen Gesellschaft hervor

Die DLG ist ein gemeinnütziger Verein, der sich selbst finanziert. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Wiesbaden wieder gegründet und der Sitz nach Frankfurt verlegt. Sie hat etwa 30 000 Mitglieder. Ihre Zielgruppe sind neben Verbrauchern und Landwirten auch die Wissenschaft und die Industrie, wie DLG-Sprecher Friedrich Rach sagte.

Neben dem Testzentrum in Groß-Umstadt hat die DLG noch eins in Frankfurt für Lebensmittel. Allerdings würden die meisten Lebensmittel verteilt in ganz Deutschland geprüft, sagte Rach. Ein zweiter Schwerpunkt sind Messen, so veranstaltet die DLG die weltweit größte Messe für landwirtschaftliche Geräte in Hannover («Agritechnica»), alle zwei Jahre abwechselnd mit der «Eurotier». Die dritte Säule ist die Facharbeit von rund 80 Ausschüssen und Kommissionen. Von den 200 bis 220 hauptamtlichen DLG-Mitarbeitern sind etwa 50 in Groß-Umstadt beschäftigt.