Hinz spricht über Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum Start in die Plenarwoche wird Hessens Umweltministerin Priska Hinz am heutigen Dienstag im Landtag in Wiesbaden eine Regierungserklärung abgeben. Die Grünen-Politikerin will über die Vereinbarkeit von wirtschaftlichen Interessen und Umweltschutz sprechen. Gegen Abend wollen die Abgeordneten eine Reform des hessischen Friedhofs- und Bestattungsgesetzes auf den Weg bringen.