Hippie-Festival wird 50: Mehr als 10 000 Besucher erwartet

Breitenbach am Herzberg (dpa/lhe) - Eines der ältesten Hippie-Festivals Deutschlands wird 50 Jahre alt: Das Burg Herzberg Festival feiert an diesem Wochenende Jubiläum. Das Musikfest wurde erstmals 1968 gefeiert und ist somit sogar noch ein Jahr älter als das 1969 ausgetragene legendäre Woodstock-Festival, das als musikalischer Höhepunkt der US-Hippiebewegung gilt. Das am Donnerstag gestartete Festival läuft noch bis Sonntagabend im osthessischen Breitenbach am Herzberg.