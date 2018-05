Hirn und Fußball: Senckenberg-Projekt wird präsentiert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Was passiert im Gehirn eines Fußballers, wenn er eine Trillerpfeife hört oder den Ball berührt? Ein «begehbares Gehirn», das einmal zur Ausstellung des Frankfurter Senckenberg-Museums gehören wird, soll diese Frage anschaulich beantworten. Am (morgigen) Montag wird ein erstes Arbeitsmodell vorgestellt. Für das Projekt ließ Frankfurts Eintracht-Legende Karl-Heinz «Charly» Körbel bereits im vergangenen Jahr sein Gehirn scannen. Ein Arbeitsmodell des Exponats liegt nun in kleinerer Ausführung vor.