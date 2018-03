Hirsche machen Ortschaft im Lahn-Dill-Kreis unsicher

Dietzhölztal (dpa/lhe) - Ungewöhnlicher Besuch auf den Straßen einer Ortschaft in Mittelhessen: Am helllichten Tag spazieren immer wieder in aller Seelenruhe zwei ausgewachsene Hirsche durch Ewersbach, ein Ortsteil von Dietzhölztal im Lahn-Dill-Kreis. Die mehr als 100 Kilogramm schweren Tiere bewegen sich wie selbstverständlich auf den Straßen, weichen bei Gegenverkehr auf den Bürgersteig aus und machen auf ihrer Suche nach Futter auch vor Absperrungen nicht halt, wie Anwohner Arnd Wunderlich am Donnerstag berichtete. Zuvor hatte der Radiosender FFH darüber berichtet.