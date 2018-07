Hitze: Spitzentag im Wasserverbrauch im Rhein-Main-Gebiet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der aktuellen Hitzewelle haben Menschen im Rhein-Main-Gebiet am Mittwoch soviel Wasser wie an keinem anderen Tag im Jahr verbraucht. «Wir gehen davon aus, dass dieser Rekord heute nochmal gebrochen wird», sagte der Sprecher des Trinkwasser-Lieferanten Hessenwasser, Hubert Schreiber, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Wasserverbrauch habe am Mittwoch bei 370 000 Kubikmetern Wasser gelegen. Das entspricht in etwa der Füllmenge von 100 Olympia-Schwimmbecken.