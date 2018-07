Hitze setzt Oberleitungen zu: Ausfälle im U-Bahnverkehr

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Hitze hat in Frankfurt zu einem mehrstündigen Ausfall von U-Bahnen gesorgt. Wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) am Dienstag mitteilte, beschädigte eine Bahn am Montagnachmittag eine durch die Hitze nicht mehr richtig gespannte Oberleitung. Die nachfolgende Bahn hatte sich daraufhin den Stromabnehmer vom Wagen gerissen, als sie in die herunterhängende Leitung fuhr. Der U-Bahnverkehr kam laut VGF auf der Strecke für mehrere Stunden zum Erliegen. Betroffen waren die Linien U1, U2, U3, U8 und U9. Erst um kurz nach Mitternacht konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden.