Hitze und Gewitter: Temperaturen steigen auf 35 Grad

Offenbach (dpa/lhe) - Nun wird es richtig heiß: Bis zu 35 Grad sind an diesem Mittwoch im Rhein-Main-Gebiet und Mittelhessen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte. Auch in Nordhessen erreichen die Temperaturen die 35-Grad-Marke. Schon um 7 Uhr morgens meldeten die Meteorologen mehr als 20 Grad für Frankfurt. Am Donnerstag legt der Sommer noch einmal nach und es wird bis zu 36 Grad heiß, am Tag darauf wird es mit bis zu 35 Grad nicht wesentlich kühler. Für Mittwochmittag warnte der Wetterdienst vor allem für das Bergland vor heftigen Gewittern. Unwetterartiger Starkregen, Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 75 Stundenkilometern sind demnach möglich.