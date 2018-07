Hitze und Trockenheit: Bauern rechnen mit weniger Ertrag

Winterweizen ist die mit Abstand wichtigste Getreideart in Hessen, sie macht mehr als die Hälfte der Getreideanbaufläche von insgesamt 288 200 Hektar aus. In der Wetterau sei schon Mitte Juni Wintergerste gedroschen worden, so früh wie noch nie.

Hagel habe vor allem im Raum Waldeck und im Kreis Gießen im Raum Hungen starke Schäden verursacht. Insgesamt seien 8700 Hektar Getreide, Winterraps, Zuckerrüben und Mais davon betroffen.

Für eine Prognose der Erträge von Zuckerrüben, Kartoffeln und Mais sei es noch zu früh. Der Mais brauche derzeit allerdings besonders dringend Wasser, weil er in oder kurz vor der Blüte stehe.

«Es ist dünn in diesem Jahr mit den Erträgen, aber wir haben gute Erntebedingungen.» Hessen sei zudem im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht so stark von großen Unwettern getroffen worden.