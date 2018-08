Hitzeschäden auf Straßen: Feuerwehr versorgt Fahrer im Stau

Kassel/Stadtallendorf (dpa/lhe) - Die Hitze setzt den Straßen in Hessen zu. Auf der Autobahn 7 in Nordhessen gebe es drei Schäden, erklärte eine Sprecherin der Straßenbaubehörde Hessen Mobil am Mittwoch. «Ursache war ein Zusammenspiel zwischen Stau und Hitze.» Bereits seit Freitag seien Schäden zwischen Guxhagen und dem Kreuz Kassel Süd (Kreis Kassel) sowie zwischen Malsfeld und Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) entdeckt worden. Bei langsam fahrenden Lkw war Material aus Fugen an den Reifen hängengeblieben und wurde auf der Fahrbahn verteilt. Der rechte Fahrstreifen wurde gesperrt, es gilt ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern.