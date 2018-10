Hoch «Wolfgang» beginnt zu schwächeln: Bodenfrost möglich

Offenbach (dpa/lhe) - Der goldene Oktober verliert mit Beginn der Woche an Glanz: In Hessen zieht am Montag von Norden her dichtere Bewölkung auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Das Hoch «Wolfgang», das für die vergangenen sonnigen Herbsttage verantwortlich war, «beginnt über dem europäischen Kontinent zu schwächeln», erklärten die Meteorologen. Stattdessen bilde sich allmählich eine kräftige nordwestliche Strömung aus, die kühlere Luft aus Island in Richtung Mitteleuropa treibe.