Hochdotierter Rheuma-Preis geht an internationale Forscher

Wiesbaden (dpa/lhe) - Drei internationale Rheumaforscher werden in diesem Jahr in Wiesbaden mit dem Carol-Nachman-Preis ausgezeichnet. Die mit 37 500 Euro dotierte Auszeichnung geht zu gleichen Teilen an die kanadische Professorin Dafna D. Gladman sowie an die niederländischen Professoren Tom W. J. Huizinga und René E.M. Toes. Dies teilte die hessische Landeshauptstadt am Dienstag mit. Die Verleihung ist für den 8. Juni vorgesehen.