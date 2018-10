Hochhäuser und Kaiserlei-Quartier dürfen Erdwärme nutzen

Darmstadt/Frankfurt/Offenbach (dpa/lhe) - Die vier neuen Hochhäuser auf dem ehemaligen Deutsche Bank-Gelände in Frankfurt und ein neues Quartier am Kaiserlei in Offenbach dürfen überwiegend mit Erdwärme beheizt und gekühlt werden. Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt hat die beiden große Geothermie-Projekte für jeweils 50 Jahre genehmigt. Dazu gehörten der Betrieb erdgekoppelter Wärmepumpenanlagen, die Nutzung von 640 Pfählen im tiefen Fundament der bis zu 228 Meter hohen Hochhäuser für die Erdwärme, und in Offenbach der Einbau von Erdwärmesonden, teilte das RP am Montag mit.