Hochrechnung sieht CDU klar vorne: SPD und Grüne gleichauf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einer neuen Hochrechnung im hr-Fernsehen liefern sich SPD und Grüne in Hessen hinter der CDU ein enges Rennen. Nach der Hochrechnung am Sonntagabend um 19.21 Uhr kamen SPD und Grüne auf jeweils 19,5 Prozent. Nach den Berechnungen von Infratest dimap liegt die CDU mit 27,8 Prozent klar vorne. Als viertstärkste Kraft wird die AfD (12,5 Prozent) erstmals in den Landtag in Wiesbaden einziehen. Auch die FDP mit 7,9 Prozent und Linke mit 6,0 kommen damit sicher über die Fünf-Prozent-Hürde.