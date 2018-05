Hochschulpreis für hervorragende Lehre geht nach Gießen

Frankfurt/Gießen (dpa/lhe) - Der hessische Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre geht in diesem Jahr an Wissenschaftler der Universität Gießen. Das Schwerpunktcurriculum «Global Health» erhielt am Donnerstagabend in Frankfurt den mit 60 000 Euro dotierten ersten Preis. «Global Health» vermittelt angehenden Ärzten eine interdisziplinäre Perspektive auf Gesundheit, Medizin und ärztliches Handeln in der globalisierten Welt.