Hochschulprofessorin im SPD-Wahlkampfteam

Ein Wechsel in die Landespolitik sei in ihrer Karriereplanung zwar nicht vorgezeichnet gewesen, aufgrund ihrer unterschiedlichen Tätigkeiten aber folgerichtig, erklärt Brühl. Zunächst als Studiendekanin im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und dann als Vizepräsidentin der Goethe-Universität Frankfurt für den Bereich Studium und Lehre habe sie die Lust an der politischen Gestaltung entdeckt. Da ihre Positionen im Bereich Wissenschaft und Kunst denen der SPD sehr nah seien, sei ihr die Zusage für den Posten nicht schwer gefallen. Anfragen von anderen politischen Parteien habe es nicht gegeben.

SPD-Chef Schäfer-Gümbel will bis Ende August alle Mitglieder seines Schattenkabinetts nominieren. Bereits vorgestellt wurde die SPD-Generalsekretärin und Innenexpertin Nancy Faeser, die in seinem Regierungsteam die Verantwortung für das Innenressort übernimmt. Dazu kommt der Regionalleiter der IG BAU, Hans-Joachim Rosenbaum, der für das Ressort Bauen, Wohnen und Landesentwicklung zuständig sein soll. Die Landtagswahl in Hessen ist am 28. Oktober. Derzeit regiert in Hessen eine Koalition von CDU und Grünen.