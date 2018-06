Hochwertige Fahrzeuge bei Brand in Autohaus zerstört

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Autohaus in Frankfurt sind zahlreiche Fahrzeuge zerstört worden. Es handele es sich um hochwertige Autos, weshalb von einem Schaden von mehreren hunderttausend Euro auszugehen sei, sagte eine Polizeisprecherin. Die genaue Anzahl der Fahrzeuge war zunächst unklar. Zu dem Feuer sei es nach ersten Ermittlungen durch einen technischen Defekt gekommen. Ausgelöst habe diesen offenbar ein Wassereinbruch, zu dem es am Donnerstag bei einem Unwetter mit Starkregen gekommen war.